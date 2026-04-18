Olay, saat 16.00 sıralarında Yörük Mahallesi Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre M.K., 2018 yılının Temmuz ayında hurda alım-satımı yapan Osman K., tartıştığı Emre Pirinçustası tarafından bıçakla öldürüldü. Cezaevine giren Pirinçustası, geçen hafta tahliye oldu.

Pirinçustası, Şehit Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerinde yürürken kendisini takip eden Osman K.’nin ağabeyi M.K.’nın silahlı saldırısına uğradı.

M.K.’nın 5 kez ateşlediği tabancadan çıkan kurşunların başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Pirinçustası yere yığıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli M.K., otomobille olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Pirinçustası’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Pirinçustası’nın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KULLANDIĞI TABANCAYLA YAKALANDI

Olayın ardından otomobilini Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki bir iş yerine bırakarak, yaya olarak kaçmaya çalışan M.K., polis tarafından Keşan Ticaret Borsası Mezbaha İşletmeciliği yakınlarında olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.