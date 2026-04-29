İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Mykhaylo Mudryk'e doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 yıl futboldan men cezası verdi. Chelsea'nin Ukraynalı yıldızı Mykhaylo Mudryk, performans artırıcı madde testinde kana oksijen akışını artıran bir maddenin pozitif çıkmasının ardından Aralık 2024'te geçici olarak cezalandırılmıştı.

Mudryk, 2023'te transfer olduğu kulüp olan Chelsea'de Aralık 2024'ten beri geçici cezası nedeniyle oynayamıyor ve antrenman yapamıyor. Haziran 2025'te oyuncu hakkında resmi olarak dava açılırken FA kararını verdi. Ben Jacobs'un haberine göre Mykhaylo Mudryk, FA tarafından dört yıl süreyle men edildi. Mudryk, verilen cezanın ardından CAS'a itirazda bulundu.

Mudryk, 28 Kasım’da oynanan Heidenheim karşısındaki 2-0’lık galibiyette gol attıktan bu yana Chelsea formasıyla sahaya çıkmadı. Kulüp, yıldız oyuncunun yokluğuna resmi olarak “hastalık” gerekçesini gösterdi. Mudryk, 1 Aralık’ta Aston Villa karşısında alınan 3-0’lık galibiyetten bu yana maç kadrolarında da yer almadı. Chelsea, yıldız oyuncu için Shakhtar'a 70 milyon Euro ve bonuslar ödemişti.