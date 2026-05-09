CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Adana’nın Yüreğir ilçesinde yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi. Çiftci, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, Silivri yargılamaları, ekonomik kriz ve CHP’nin seçim stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Belediye başkanlarına yönelik soruşturmaların doğrudan CHP’yi hedef aldığını belirten Çiftci, "35 yıl sonra Yüreğir’e Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını diken bir belediye başkanımız var. Burada hedef alınan Cumhuriyet Halk Partisi’nin ta kendisi, hedef alınan Adana halkının iradesidir. İktidar sandıkta alamadığı yerlere bu tarz operasyonlar yapıyor" diye konuştu.

Adana’nın tutuklu CHP’li belediye başkanlarına değinen Çiftci, tüm belediye başkanlarının CHP açısından eşit önemde olduğunu belirtti. Çiftçi, "Ne (Adana Belediye Başkanı) Zeydan (Karalar) Başkan ne (Yüreğir Belediye Başkanı) Ali (Demirçalı) Başkan bizim için birbirinden farklı. Çünkü hepimizi ortak paydada buluşturan Cumhuriyet Halk Partisi’dir" dedi.

Adana’nın "çok zor günler yaşadığını" kaydeden Çicftci, çok sayıda belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasının kentte moral bozukluğu yarattığını ifade etti.

OYA TEKİN VE 14 MAYIS VURGUSU

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in tutukluluğuna ilişkinde değerlendirmelerde bulunan Çiftci, "Aziz İhsan Suç Örgüt" Davası'nda yargılanan 14 Mayıs’ta yeniden başlayacak duruşmalarının ardından tahliye beklentisi içinde olduklarını söyledi. Çiftçi, "14 Mayıs itibarıyla başta Oya Tekin olmak üzere bütün yol arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

Tekin’in Adana’nın ilk seçilmiş kadın belediye başkanı olduğunu vurgulayan Çiftci, "Oya Tekin bizim de gözbebeğimiz. Hayatını kadın politikalarına ve uyuşturucuyla mücadeleye adamış bir hukukçu" ifadelerini kullandı.

"DOSYALARIN TEMELİNDE SOMUT DELİL YOK"

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalarda somut delil bulunmadığını, bazı gizli tanıkların belediye başkanlarının isimlerini dahi bilmediğini söyleyen Çiftci, "Bu dosyaların temelinde somut delil yok ama gizli tanıklar ve iftiracılar var... Ülkenin dört bir yanında görev yapan hakim ve savcıları zan altında bırakmam ama Silivri’de hukuk olmadığını defalarca gördük" diye konuştu.

Ergenekon ve Balyoz davalarını hatırlatan Çiftci, bugün yaşanan süreçlerin ileride benzer şekilde değerlendirileceğini söyledi.

"HUKUK OLMADAN EKONOMİ DÜZELMEZ"

Ekonomik kriz ve hukuk arasındaki ilişkiye dikkati çeken Çiftci, hukuki öngörülebilirliğin olmadığı yerde ekonominin düzelmeyeceğini, CHP’nin ekonomi ile hukuku birbirinden ayrı değerlendirmediğini vurguladı.

Kamuoyu araştırmalarına da değinen Çiftci, yurttaşların CHP belediyelere yönelik soruşturmaları "siyasi olarak" gördüğünü ifade ederek, "Hiçbir araştırmada vatandaşın bize güvensizlik duyduğunu görmüyoruz. Aksine iktidar partisine ve onun küçük ortağına güvensizlik duyulduğunu görüyoruz. Vatandaş kendi seçme iradesine sahip çıkıyor. 'Ben seçtim, beğenmezsem ben değiştiririm ama sen benim seçtiğimi değiştiremezsin' diyor" dedi.

"KİNLE HAREKET ETMEYECEĞİZ"

Bir soru üzerine, olası iktidarlarında kinle hareket etmeyeceklerini vurgulayan Çiftci, "Kinle hareket etmenin kişiye, kurumları en kadar zarar verdiğini bizzat yaşıyoruz. Bu ülkenin tarihinde maalesef kinle, öfkeyle hareketler var. Bunların ülkeye zarar verdiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Çiftci, CHP iktidarında bir muhalif partinin seçilmişlerine yönelik bir operasyon olmayacağını, aksine seçim mevzuatına yeni bir hüküm getirmek istediklerini kaydetti. Çiftci, "Nasıl ki milletvekilleri seçildiğinde kürsü, yasama dokunulmazlığı oluyor, belediye başkanlarına da suçüstü hali ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı sürece görevleri boyunca bir dokunulmazlığın getirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. Biz kimse yargılanmasın demiyoruz, adil ve şeffah bir şekilde bağımsız mahkemelerce yargılanabiliriz. Ama peşin peşin cezalandırmaya dönerse o yargılama bugünkü yaşananlar olur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP’nin hükümet ve parti programının hazır olduğunu belirterek, saha çalışmalarını seçim hazırlığı kapsamında sürdürdüklerini söyledi.