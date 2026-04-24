KKTC, Macaristan ve Brezilya’da yapılan seçimlerin sonucu ana muhalefetin gündemi oldu

Brezilya, Macaristan ve KKTC’de yapılan seçimlerin sonucu ana muhalefet partisi CHP’nin gündemi oldu. CHP lideri Özgür Özel, AKP iktidarının KKTC ve Macaristan seçimlerinde desteklediği adayların kaybettiğini belirtti.

KKTC

AKP’nin ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kazanması için seferber olduğu KKTC seçimlerini yüzde 62.7 oy oranıyla Tufan Erhürman kazandı.

Özel, “KKTC’de yüzde 65 ile Erhürman kazandı. Macaristan’da Orban yenildi, Magyar geldi. Brezilya’da Devlet Başkanı Bolsonaro, rakibi Lula’yı hapse attı. Lula çıkınca ilk seçimde onu yendi. Bizde de iktidarın değişmesi için saflar belli” dedi. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan da mahkemede aynı örneği verip “Lula’ya ‘Ahtapot’ dediler, oğlunu suçladılar, avukatını tutukladılar, adaylıkta gerekmediği için diplomasını iptal etmediler” ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN

Macaristan’da 12 Nisan’da yapılan seçimde Tizsa partisinin lideri Peter Magyar, büyük bir oy farkıyla 16 yıllık Viktor Orban iktidarını devirmeyi başardı.

27 PUAN FARK ATTI

KKTC’de 19 Ekim 2025’teki Cumhurbaşkanlığı seçimini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yüzde 62.7 oy ile kazandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise yüzde 35.8 oyda kaldı. Seçim sürecinde AKP’li eski bakan ve milletvekilleri, futbolcu Mesut Özil, türkücü Yavuz Bingöl de Tatar’a destek için adaya gitti. Cübbeli Ahmet de video çekip Tatar’a oy istedi.

BREZİLYA

2018’de cumhurbaşkanlığına aday olan Lula, yolsuzlukla suçlandı ve 12 yıla mahkum oldu. Cezaevinden çıktı seçime girdi ve Bolsonaro’ya karşı zafer kazandı.

HAPSE ATILMIŞTI

Brezilya’da ise cezaevinden çıkan ve 30 Ekim 2022’deki seçimlerde aday olan İşçi Partisi lideri Lula da Silva yüzde 50.9 oy alarak devlet başkanı seçildi. Rakibi Bolsonaro ise yüzde 49’da kaldı. Macaristan’da ise 12 Nisan 2026’da yapılan meclis seçimini Peter Magyar yüzde 53.1 oy ile kazandı. Victor Orban yüzde 38 oyda kaldı böylelikle 16 yıllık iktidarı sona erdi.