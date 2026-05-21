CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek öncülüğünde Ordu Altınordu’da gerçekleştirilen Orta ve Doğu Karadeniz İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’nın ardından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e güçlü destek vurgusu yapılırken, partiye ve CHP’li belediyelere yönelik siyasi baskılara karşı kararlı mücadele mesajı verildi.

Ortak açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Orta ve Doğu Karadeniz’de görev yapan il başkanları ve belediye başkanlarının, “bir asrı aşan çınar” olarak nitelendirilen CHP çatısı altında millet için çalışmaya, üretmeye ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP’li belediyelerin ortaya koyduğu halkçı, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışının toplumda büyük karşılık bulduğuna dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların güvenini kazanan bu yönetim anlayışının Türkiye’de yerel yönetimlere dair güçlü bir değişim iradesi ortaya çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, halkın kaynaklarını yine halk için kullanan, adaleti, eşitliği ve liyakati esas alan belediyecilik modelinin yalnızca yerel yönetimlerde değil, Türkiye’nin geleceğine dair umutlarda da önemli bir karşılık yarattığı vurgulandı.

CHP’li belediyelere ve parti kadrolarına yönelik baskılara da değinilen açıklamada, “siyasi baskılar, itibarsızlaştırma çabaları ve yargı eliyle yürütülen operasyonların” arttığı ifade edildi. Ancak “kirli kumpaslarla, algı operasyonlarıyla ve çirkin iftiralarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüyüşünün durdurulamayacağı” belirtilerek, bu girişimlerin sonuç vermeyeceği mesajı verildi.

Metinde ayrıca, “Dahili ya da harici hiçbir müdahale, hiçbir baskı ve hiçbir tehdit bizleri halkın yanında durmaktan ve demokrasi mücadelemizden vazgeçiremeyecektir” ifadelerine yer verildi.

Genel Başkan Özgür Özel’in ortaya koyduğu mücadele çizgisinin sonuna kadar desteklendiğinin altı çizilen açıklamada, CHP’nin adaletin, özgürlüğün ve eşitliğin savunucusu olmaya devam edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere halkın iradesini temsil eden tüm kadrolarla birlikte “Türkiye İttifakı” anlayışıyla başlatılan iktidar yürüyüşünün kararlılıkla süreceği belirtilen açıklama, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Son sözü yine millet söyleyecektir” ifadeleriyle sona erdi.