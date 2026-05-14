Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın bugün basına servis edilen WhatsApp konuşmalarında CHP lideri Özgür Özel ile "rüşvet alış verişi" yapıldığı iddia edilmişti...

CHP'li Gökhan Günaydın, bu konuşmaların tamamının dosyaya girmesini talep ettiklerini açıkladı.

Günaydın'ın açıklaması şöyle:

-Sayın Genel Başkan'ın avukatları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir başvuru yaptılar. Biliyorsunuz, silinenler de dahil olmak üzere tüm WhatsApp yazışmaları geri çağrılabiliyor.

-Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının; içeriğindeki fotoğraf ve görseller de dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir.

-Niye yaptık bunu? Niye Genel Başkan bunu yaptı? Çünkü o mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar; ya başka fotoğraflar kullanılarak ya da mevcut fotoğraflar silinmek suretiyle bir başka algı yaratılmak suretiyle bir çabanın içerisine girilmiş.

-Sözü edilen yazışmada akçeli bir konu kesinlikle yoktur. Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya girdiği zaman; o manşetleri atanlar, bu haberleri yapanlar alçaklıklarıyla baş başa kalacaklardır, utanacaklardır.