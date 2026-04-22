İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden alınmasının ardından CHP Adana teşkilatı eylem kararı aldığını kamuoyuyla paylaştı.
CHP'DEN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMA ÇAĞRISI
Yapılan çağrıda, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasına karşı ses yükseltmek amacıyla basın açıklaması düzenleneceği ifade edildi.
YÜREĞİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE TOPLANILACAK
Karara tepki göstermek isteyen partililer ve vatandaşlar, belirlenen eylem takvimi doğrultusunda bir araya gelecek. CHP Adana İlçe Başkanlığı'nın organizasyonunda gerçekleştirilecek olan protesto ve basın açıklaması, yarın saat 17.00'da Yüreğir Belediyesi binası önünde yapılacak.