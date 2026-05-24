Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin (BAM) CHP'nin 38. Olağanüstü Kurultayı davasına ilişkin "mutlak butlan" kararının ardından parti genel merkezine girişler güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutuldu.
Bu esnada bazı partililerin binaya otopark kapısı üzerinden tırmanarak girdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca da aynı noktadan genel merkeze girmek isterken dengesini kaybederek düştü.
AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI
Bunun üzerine AFAD ekipleri, Karaca'ya müdahale etmek için Genel Merkez bahçesine girmek istedi.
Girişlerine izin verilmeyen AFAD ekipleri, otopark kapısının üzerinden tırmanarak Karaca'ya ilk müdahalede bulundu.
Bacağının kırıldığı belirlenen Karaca, AFAD ekiplerince yine otopark kapısının üzerinden CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokaktaki ambulansa taşındı.
Karaca, ambulansla hastaneye sevk edildi.