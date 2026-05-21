Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, CHP'nin olaylı 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada "mutlak butlan" kararı vererek tarihi bir karara imza attı.
UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU
Karar sonrası CHP, partilileri genel merkeze çağırdı. Çağrıyla beraber genel merkezin önü partililerle doldu taştı. Genel merkeze giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
ARBEDE YAŞANDI
CHP Genel Merkezi’nin kapısına plastik kelepçe takılırken içeride bulunan partililerden bazıları Kemal Kılıçdaroğlu’nun resmini indirmek istedi, kısa süreli bir tartışma yaşanırken Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı duvardan indirildi.