Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesinin 21 Mayıs akşamı UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı siyasette deprem etkisi yarattı.



Karar ile birlikte CHP Genel Başkanlığı görevine Kemal Kılıçdaroğlu getirilirken, söz konusu kararın 'hukuksuz' olduğunu belirten Özel, partililere Genel Merkez'de direniş çağrısı yaptı. Özel ve Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından Özel, Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e hoşgörülü şekilde girebilmesinin tek yolunun "40 gün içinde kurultay" sözü vermesi olduğunu belirtirken, Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise muhtemel bir kurultay için 7 ay sonrasını işaret etti.



Ankara 3. Genel İcra Dairesi tarafından cuma günü Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilen 'mutlak butlan' kararının ardından gözler Kılıçdaroğlu'nun ne zaman Genel Merkez'e giriş yapacağına çevrildi.





GENEL MERKEZ ÖNÜNDE HAREKETLİ SAATLER YAŞANIYOR



Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi'nin tahliyesini istediği yönündeki iddialar üzerine genel merkezin önüne gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyoruz: Baba ocağınıza sahip çıkın. Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkın. AKP'nin işbirlikçilerine ödün vermeyin" dedi.



Bina çevresinde polis ekiplerinin ve polis araçlarının sayısının arttığı raporlanırken, CHP il örgütlerinin çağrısı üzerine çok sayıda vatandaş CHP Genel Merkezi'nin önüne geldi.







BİNA ÖNÜNDE ARBEDE ÇIKTI!



CHP Genel Merkez'i önüne gelen Kılıçdaroğlu’na yakın partililer ile Özgür Özel'i destekleyen CHP'liler arasında tansiyon yükseldi.



Tartışmaların kısa süre üzerine kavgaya dönüşmesinin ardından Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bina önünden uzaklaştırıldı.



AYRINTILAR GELİYOR...