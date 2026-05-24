Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin perşembe günü verdiği CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından CHP Genel Merkezi önünde hareketli saatler yaşanıyor.



Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen kalabalık bir grup, sabah saatlerinde Genel Merkez'de nöbet tutan Özgür Özel'e yakın isimlerle büyük bir arbede yaşadı. Özel yönetimi Genel Merkez'i boşaltmama kararı alırken, gün içerisinde CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için tahliye kararının Özel'e tebliğ edileceği öğrenildi.







KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATLARI GENEL MERKEZ ÖNÜNDE



CHP Genel Merkez'i önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlarının hazır bulunduğu ve Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin de Genel Merkez'in önüne gelerek Özel yönetimi ile görüşmek istediği öğrenildi.



