CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlık kapsamın verilen ifadeleri basına sızmasıyla ilgili başlayan tartışmalarda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. CHP İletişim adlı X hesabından yapılan paylaşımda ifadelerin Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bir WhatsApp grubundan bazı gazetecilere servis edildiği iddia edildi. "Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme" adlı gruptan yapılan paylaşımların ekran görüntüleri de X hesabından paylaşıldı. CHP tarafından yapılan bu ifşanın ardından bahse konu WhatsApp grubunun kapatıldığı iddia edildi.

