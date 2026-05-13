CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalarda etkin pişmanlık kapsamın verilen ifadeleri basına sızmasıyla ilgili başlayan tartışmalarda dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
CHP İletişim adlı X hesabından yapılan paylaşımda ifadelerin Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan bir WhatsApp grubundan bazı gazetecilere servis edildiği iddia edildi.
"Adalet Bakanlığı Basın Bilgilendirme" adlı gruptan yapılan paylaşımların ekran görüntüleri de X hesabından paylaşıldı.
CHP tarafından yapılan bu ifşanın ardından bahse konu WhatsApp grubunun kapatıldığı iddia edildi.