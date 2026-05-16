Burdur Belediyesi’ne yönelik yürütülen imar soruşturmasında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Bir iş insanının şikayeti sonrası başlatılan soruşturmada, aralarında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya ve AKP Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı’nın da bulunduğu 51 kişi hakkında dava açıldı.

ÇALIŞANLAR DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, belediye meclis üyeleriyle birlikte imar müdürlüğünde görev yapan personel, mühendis ve teknik çalışanların da şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi.

USULSÜZ İŞLEMLER İDDİASI

Dosyada bulunan İçişleri Bakanlığı’nın 22 Ocak 2024 tarihli ön inceleme kararında, bazı parseller için imar mevzuatına aykırı şekilde yapı ruhsatı düzenlendiği ve belediye meclisinde alınan imar planı değişikliği kararlarında usulsüz işlemler yapıldığı iddia edildi. Raporda, "Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp Belediye Encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez" hükmüne rağmen işlem tesis edildiği öne sürüldü.

6 AYDAN 3 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerin suçlamaları reddettiği öğrenildi. İddianamede, sanıklardan 2 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle haklarında kovuşturmaya yer olmadığı belirtilirken, kalan 49 sanık için Türk Ceza Kanunu’nun 257’nci maddesinde düzenlenen "görevi kötüye kullanma" ile 43/1 maddesindeki “zincirleme suç” hükümleri kapsamında 6 aydan, 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA 13 TEMMUZ'DA

Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında ilk duruşmanın 13 Temmuz’da yapılacağı öğrenildi.