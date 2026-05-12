5 Kasım 2022’de Ankara’da trafikte uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Samet Özgür’ün kardeşi Berna Özgül, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma tehdidiyle karşı karşıya kaldı. CHP Parti Meclisi eski üyesi olan Özgül hakkında, 2024 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçilen ve 8 Şubat’ta CHP’den istifa eden Mesut Özarslan ile bir nikahta aynı karede olan avukat Harun Batu Duran isimli kişinin şikâyeti üzerine işlem başlatıldı. Özgül, paylaşımlarının “adalet arayışı” kapsamında olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

“PAYLAŞIMLARIM ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDEYDİ”

Polise verdiği ifadede ağabeyi Samet Özgür’ün öldürülmesine ilişkin davayı yakından takip ettiğini söyleyen Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hakaret ya da tehdit içeren herhangi bir ifade bulunmadığını kaydetti.

Özgül, Mayıs 2025’te üniversiteden mezun olduğu gün, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, ağabeyinin davasında sanıkların avukatlığını yapan kişiyle çekilmiş nikâh fotoğrafını sosyal medyada paylaştığını gördüğünü ifade etti. Söz konusu paylaşımın herkese açık olduğunu belirten Özgül, bu fotoğraf üzerinden yaptığı paylaşımın “tamamen eleştiri sınırları içerisinde” olduğunu söyledi.

“HAKARET YA DA TEHDİT YOK”

Şikâyet dilekçesinde yer alan videoya da değinen Özgül, videoda yalnızca ağabeyinin öldürülmesine ilişkin süreci anlattığını ve davanın gidişatına ilişkin bilgi verdiğini söyledi.

Özgül ifadesinde şu sözlere yer verdi:

“Ben şikâyetçiye yönelik herhangi bir tehdit ya da hakarette bulunmadım. Paylaşımlarımda yalnızca adalet beklentimi dile getirdim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

“BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Özgül, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, bu tür soruşturmalarla adalet arayışlarına son vermeyeceklerini ifade ederek şöyle konuştu;

“Bugün Yenimahalle Karakolu’nda üçüncü kez ifade verdim. Daha önce sanık ailesinin yaptığı şikâyetlerin ardından, bu kez de sanık avukatı; Mesut Özarslan’la olan ilişkisi ve dava sürecine dair yaptığım eleştirileri “tehdit ve hakaret” iddiasıyla şikâyet konusu yaptı. Adalet arayan bir ailenin sürekli karakol ve ifade süreçleriyle karşı karşıya bırakılması artık tesadüf değil; açık bir yıldırma ve psikolojik baskı yöntemidir. Ancak bilinmesini isterim ki ne genç bir kadın olarak ne de Özgül ailesi olarak bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Samet Özgül için verdiğimiz adalet mücadelesinden bir adım geri atmayacak; gerçekleri söylemeye, hukuksuzlukları dile getirmeye ve adaletin herkes için bir hak olduğunu savunmaya devam edeceğiz.”

SAMET ÖZGÜL CİNAYETİ

Samet Özgül, 5 Kasım 2022’de Ankara’da trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından üç kişinin saldırısına uğramış, boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay kamuoyunda büyük tepki yaratırken, aile uzun süredir davada etkin ve adil bir yargılama talep ediyor.