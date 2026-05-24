Geçtiğimiz yıl CHP'ye katılan Ankara milletvekili Adnan Beker, dün akşam Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi halinde partiden istifa edeceğini duyurmuştu.



BİR VEKİL DAHA İSTİFA RESTİ ÇEKTİ



Beker'in ardından benzer bir açıklama da CHP Burdur Miletvekili İzzet Akbulut'dan geldi. Akbulut, yaptığı paylaşımda "Ben Burdur Milletvekiliyim, Ankara’da birilerine güvenerek değil Burdur Halkı için çalışarak halka güvenerek siyaset yaptım! Ve şimdi Burdur Halkımızın istemediği Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte siyaset yapmayacağımı kamuoyuna saygılarımla bildiriyorum" ifadelerini kullandı.