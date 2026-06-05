Erzurum'un Hınıs ilçesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ümit Karabey, odasında asılı bulunan Özgür Özel'in fotoğrafını yerinden indirerek, istinaf mahkemesinin mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını makamına astı.
İlçe Başkanı Karabey, yakın zamanda 30 Mayıs tarihinde makamında ziyaretçilerini ağırladığı anlara ait, arka planda Özgür Özel'in fotoğrafının görüldüğü kareleri sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşmıştı. Bugün yaptığı yeni sosyal medya paylaşımında ise makam odasındaki güncel Kılıçdaroğlu fotoğrafına ve geçmişte CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile birlikte çektirdiği karelere yer verdi.
Karabey, fotoğraf değişiminin ardından yaptığı söz konusu paylaşımda, "Sizinle yol yürümek benim için onurdur. Her zaman yanınızdayız. Pirom" ifadelerini kullanarak Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteğini ilan etti.