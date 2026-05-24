Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin perşembe akşamı UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı iptal edildi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organları başta olmak üzere mevcut CHP yönetiminin yetkileri kaldırılırken, Genel Başkanlık koltuğuna yeniden Kemal Kılıçdaroğlu getirildi.



Kararın cuma günü Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri tarafından Kılıçdaroğlu'na tebliğ edilmesinin ardından gözler, CHP'nin Balgat'taki Genel Merkezi'nde tutulan nöbete çevrildi. Özel ve CHP'lilerin perşembe akşam saatlerinden beri boşaltmadığı binanın tahliyesi için Kılıçdaroğlu'nun başvuruda bulunduğu öne sürülürken, CHP'nin Ankara Milletvekili Adnan Beker, gazeteci Fatih Altaylı'ya verdiği demeçte Kılıçdaroğlu ile çalışmayacağını duyurdu.



KILIÇDAROĞLU GELİRSE İSTİFA EDERİM



2025 yılının başlarında CHP'ye katılan Beker, CHP'ye Özgür Özel için geldiğini belirterek, Kılıçaroğlu ile hiçbir şekilde çalışmayacağını söyledi ve istifa mesajı verdi.



Altaylı, Beker ile yaptığı görüşmeyi şu ifadelerle anlattı:



"CHP’ye sonradan katılan ama özellikle CHP’nin zayıf olduğu merkez sağın güçlü kalelerinde canla başla CHP için çalışan Adnan Beker ile konuştuk. Hem Mansur Yavaş’a yakınlığı, hem milliyetçi siyaset ile iç içe olması olan bitene fraklı bir perspektiften bakmasını sağlayabilirdi.

Kendi seçim otobüsünü de genel merkezin önüne çekmişti.

Telefonu açınca “Şimdi Özgür Beyi grup başkanı yaptık hayırlısı ile. Bakalım ne olacak” dedi.

“Beni bu partiye Özgür Bey davet etti. Onun davetiyle geldim. Özgür Özel var ise ben varım, Özgür Özel yoksa ben yokum” diyerek pozisyonunu anlattı. Sonra daha öte bir cümle sarfetti: “Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olduğu parti ile benim işim olmaz.”

Cümle “İstifa” kokuyordu.

“Bırakıyor musun CHP’yi?” diye sordum.

“Şu an için bırakmıyorum. Özgür Özel olduğu müddetçe bırakmam. O ne yaparsa ben de onu yaparım. Onun vatanseverliğini biliyorum. Onu yalnız bırakmam. O nereye ben oraya. Giderse giderim, istifa ederse ederim. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmam. Baktım Özgür Bey dönemiyor. Bırakır bağımsız olarak yoluma devam ederim” dedi.

Sözlerinin yakın arkadaşı Cemal Enginyurt’u bağlamaması için de tedbiren “Bunlar benim düşüncelerim. Başka kimseyi bağlamaz. Herkes kendi fikrine” dedi.

Parti grubundaki havayı sordum.

“En az 80 milletvekili çok net Özgür Bey’den yana tavır aldı. Bu sayı düşmez.” Dedi.

“Bölünme, yeni parti olur mu?” dedim.

“Onu ben bilmem. Ben şimdi otobüsü genel merkeze çektim genel merkezi koruyorum” dedi gülerek.

Anladığım kadarı ile Kılıçdaroğlu genel başkan olacak ama lider olamamayı sürdürecek.

Eskiden de değildi, artık hiç olamayacak."





