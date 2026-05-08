CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen yeni gözaltılara ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeybek, operasyonların “baskı ve korku ortamı oluşturma amacı taşıdığını” savundu.
"MİLLET BU KİRLİ PROPAGANDAYI YEMİYOR"
Zeybek açıklamasında, “Telaş ediyorsunuz ama dava çöktü” ifadelerini kullanarak, iddianamenin yetersiz kaldığını öne sürdü. Yeni gözaltılarla “algı operasyonu” yürütüldüğünü savunan Zeybek, “Millet bu kirli propagandayı yemiyor” dedi.
"BELEDİYELERİ ÇALIŞAMAZ HALE GETİRMEK İSTİYORSUNUZ"
Açıklamasında belediye bürokratlarının hedef alındığını belirten Zeybek, “Seçilmiş iradeyi zayıflatmaya çalışarak belediyeleri çalışamaz hale getirmek istiyorsunuz” ifadelerine yer verdi.
CHP’li Zeybek, “Ne yaparsanız yapın, bizim halkımıza hizmet etmemizi engelleyemeyeceksiniz” değerlendirmesinde bulundu.
"EN GÜÇLÜ CEVABI HALK VERECEK"
Zeybek açıklamasının sonunda, “Sandıktan 2 yıl kaçabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın o gün geldiğinde en güçlü cevabı halkımızdan alacaksınız” ifadelerini kullandı.