PKK lideri Abdullah Öcalan, Medyascope'a süreç kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

MHP lideri Bahçeli'yi öven Öcalan, muhalefeti yavaş olmakla suçlayarak, "Türkiye’de cesur olan Devlet Bahçeli’dir. DEM’lilere de beni hatırlatıyor ve 'kurucu önderi esas alın' diyor. Evet ikinci Sevr’e gidiliyor. Balkanlardaki durum gibi. Siyaset 'terörist başı' ile görüşmem diyordu. Bahçeli en son cesurca 'Ben giderim' dedi. İnanılır gibi değildir. En büyük rakibim, bunu söylüyor. Ama muhalefet diye geçinenler gelmedi" dedi.

"MUHALEFET DİYE AK PARTİ'DEN BAHSEDİYORDUR HERHALDE"

Öcalan'ın bu sözleri bugün CHP lideri Özgür Özel'e soruldu. Özel şu cevabı verdi;

"Türkiye'de iktidarın el değiştirdiği görülüyor ve söz verip de tutmayan açısından yani devletle yapılan görüşmelerden sonra söz verdiği pozisyonu tutmayan ve yavaş davranan muhalefet derken, bugünün ikinci partisi AK Parti'yi kastediyor galiba. Çünkü benim Abdullah Öcalan'la görüşen MİT görevlilerim, devlet görevlilerim yok. Bizim kendisine önceden bir taahhüdümüz olmadı ki onun yapalım.

Muhalefet geriye düşüyor derken AK Parti'nin muhalefete düştüğü gerçeğinden hareket ediyor olabilir diye düşünüyorum. Ayak sürüyenin muhalefet olduğunu söylüyorsa AK Parti'den bahsediyordur. İktidar partisi değilsek de iktidara namzet parti olarak şu anda Türkiye'nin birinci partisi olarak kendi gündemimize hakimiz ve yürüyeceğimiz yolda hiçbir zaman da geri durmayız."