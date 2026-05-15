Fransa’daki Türk göçmenlerin demokratik örgütlenmesinde uzun yıllar aktif görev alan CHP Paris Birliği Başkanı Nazım Ergin’in yaşamını yitirmesi, hem Avrupa’daki sosyal demokrat çevrelerde hem de memleketi Elazığ’da büyük üzüntü yarattı.

MEMLEKETİNDEN UĞURLANDI

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ergin için bugün Elazığ Fevzi Çakmak Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze törenine CHP Balıkesir eski Milletvekili Mehmet Tüm, CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, il ve ilçe yöneticileri ile Ergin’in yakınları katıldı. Törende, Ergin’in Fransa’daki demokratik mücadelede üstlendiği rol ve dayanışmacı kişiliği vurgulandı.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU’NDAN ÇELENK

Cenazeye CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile Avrupa’daki CHP birlik başkanları çelenk gönderdi.

Nazım Ergin, cemevinde düzenlenen törenin ardından Elazığ merkeze bağlı Sün köyünde son yolculuğuna uğurlandı.