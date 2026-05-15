CHP’den AKP’ye geçişi nedeniyle kendi partisinden tepki gören Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kamuoyunun karşısına bu kez yoğun güvenlik önlemleriyle çıktı. Afyonkarahisar’daki bir kitap etkinliğine katılan Köksal, korumaları eşliğinde görüntülendi. Etkinlik boyunca çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, korumalarının Köksal’ın yanından ayrılmaması dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre Köksal’ın, parti değişikliğinden önce resmi polis koruması talep etmediği öğrenildi. O dönemde Köksal’ın yakın korumalığını ise eşi Yasin Köksal’ın yeğeni olduğu belirtilen, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden emekli bir zabıta personelinin üstlendiği ifade edildi. NE OLMUŞTU? CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye katılmasına sert sözlerle tepki göstermişti. Zeybek, yaptığı açıklamada “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun durumuna düşer. Sokağa çıkamaz, insanların yüzüne bakamaz hale gelir” ifadelerini kullanmıştı.

