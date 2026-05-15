ABD, yeni hedefi belirledikten sonra ülkenin ekonomisini çökerten bir ablukaya aldığı Küba'ya CIA Direktörü'nü gönderdi. Bu hamle, ABD'nin yeni askeri hedefi olan ülkede endişe yarattı.

Bu kritik görüşme, ABD'nin yakıt sevkiyatını engellemesi nedeniyle adada hiçbir yakıtın kalmamasından bir gün sonra yapıldı.

CIA Direktörü John Ratcliffe, Trump gizli ajanlarıyla birlikte Küba'ya indi. Küba Başbakanı'yla birlikte ajanlarıyla çevrili masaya oturan Ratcliff, Trump'ın taleplerini sıraladı.

Bir istihbarat yetkilisi, Ratcliffe'in gezisini "Başkan Trump’ın ABD'nin ekonomi ve güvenlik konularında ciddi şekilde müzakereler hazır olduğunı ancak bunun sadece Küba’nın temel değişiklikler yapması durumunda gerçekleşeceği yönündeki mesajını bizzat iletmek üzere yetkililerle bir araya geldi" sözleriyle açıkladı.

TALEPLERİ SIRALADILAR

Ratcliffe, gezi boyunca Havana'a hızlı olduğu kadar gizemli ziyaretlerde bulundu. Paylaşılan fotoğraflarda Ratcliffe'in yüzü görünürken, yanındaki ajanların yüzleri sansürlendi.

Direktör, Raúl Rodríguez Castro ve İçişleri Bakanı Lázaro Álvarez Casas gibi kilit isimlerle bir araya geldi.

Washington yönetimi son haftalarda Küba üzerindeki ekonomik kıskacı iyice daralttı. Ordu denetimindeki şirketlere yeni yaptırımlar uygulanırken yabancı firmaları hedef alan kararnameler imzalandı. ABD'li yetkililer ise Küba'dan ne talep ettiklerini açıkça ilettiler.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mevcut yönetim iktidarda kaldığı sürece adadaki ekonomik gidişatın düzelmesinin imkansız olduğunu savundu.

ABD tarafı müzakerelere açık olsa da sonsuza kadar beklemeyeceğini ve askeri güç seçeneğini dışlamadığını bildirdi.

CIA yetkilisi görüşmelerin içeriğine dair “Ratcliffe ayrıca istihbarat iş birliği, ekonomik istikrar ve güvenlik konularını da görüştü ancak ABD, Küba'nın artık Batı yarımküredeki hasımlar için güvenli bir sığınak olamayacağı konusunda ısrar etti" bilgisini paylaştı.

Komünist Küba hükümeti ise ABD için bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını savunuyor. Havana yönetimi göç ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda iş birliğine açık olduğunu belirtse de siyasi sistemini tartışmaya açmayı reddediyor.

İNSANİ YARDIM İÇİN KAPILAR AÇILDI

Tüm bu gerginliğe rağmen insani yardım konusunda küçük bir uzlaşı kapısı aralandı. Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, 100 milyon dolarlık yardım teklifine sıcak baktıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Díaz-Canel mesajında “Eğer ABD hükümeti gerçekten ilan ettiği miktarda yardım sağlamaya niyetliyse, Küba tarafında hiçbir engel veya nankörlükle karşılaşmayacaklardır" diye konuştu.

Önceliklerimiz oldukça nettir; bunlar yakıt, gıda ve ilaçtır.” Bu uçuş, 2016 yılından bu yana Washington’dan Havana’ya yapılan ikinci resmi sefer oldu.