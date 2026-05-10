Long Island bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyan proje, doğal yaşamı koruma stratejileri kapsamında hayata geçirildi. Brookhaven Karayolu Müdürlüğü tarafından koordine edilen çalışma, son olarak eklenen alüminyum çit sistemiyle geliştirildi. Bu bariyerler sayesinde hayvanların trafiğin yoğun olduğu otoyola çıkması engellenerek, doğrudan yer altındaki tünele yönlendirilmeleri sağlandı.

ÖLÜM ORANINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ OLDU

Proje öncesinde yapılan saha gözlemleri, bölgedeki odun kurbağaları ve ağaç kurbağası türlerinin, kuruyan göletlerden karşı tarafa geçmeye çalışırken araçlar tarafından ezilerek toplu halde telef olduğunu ortaya koymuştu. Çevre analisti Luke Ormand, tünelin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki kurbağa ölümlerinin "neredeyse sıfıra" indiğini ve popülasyonda artış gözlemlendiğini bildirdi.

ALTYAPI SİSTEMİ SAHİL GEÇİTLERİNDEN ESİNLENDİ

Tünelin tasarım sürecinde, yayaların sahillere erişimini sağlayan Ocean Parkway alt geçit sistemleri model alındı. Bahar çığırtkanları ve gri ağaç kurbağaları gibi türlerin biyolojik döngülerini tamamlaması için kurulan sistem, ekolojik dengenin korunması noktasında örnek proje olarak nitelendirildi. Yetkililer, tünelin sadece bir geçiş yolu değil, ekosistemin sürdürülebilirliği için hayati bir altyapı yatırımı olduğunu vurguladı.