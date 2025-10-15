Hyalüronik asit, son yıllarda çok popüler olan bir molekül. Çünkü kozmetikte öne çıkıyor. Cilde dolgun ve ışıltılı bir görünüm kazandırdığı için ‘gençlik aşısı’ olarak da biliniyor. Ancak etkisi sanılanın aksine sadece ciltle sınırlı değil...

Vücudumuzda doğuştan var olan, adeta bir nemlendirici etkisi olan bu molekül, göz ve eklem sağlığımız için de önemli bir rol üstleniyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilara Palabıyık, bu nedenle hyalüronik asidin göz ardı edilmemesi gereken faydalarını şöyle açıkladı:

Dr. Dilara Palabıyık

Tepeden tırnağa kadar genel sağlığa faydalı

Hyalüronik asidin nem tutma özelliğiyle kas, eklem ve göz gibi bölgelerin nemli kalmasını sağlar. Diğer faydaları ise şöyle sıralanabilir:

- Su tutucu özelliği sayesinde cilde nem, dolgunluk, sağlıklı görünüm sağlar. İnce çizgi görünümünü azaltır.

- Bağ dokusunda da bulunan hyalüronik asit yara iyileşmesini hızlandırır, doku onarımını destekler ve enfeksiyonu azaltır. Yara iyileştirici kremlerin bazılarında hyalüronik asit içeriği bulunabilir.

- Eklemlerdeki sıvının bir bileşeni olan hyalüronik asit, eklem yüzeylerini kayganlaştırır. Kireçlenme tedavisinde enjeksiyon olarak kullanılır.

- Göz içi sıvılarda bulunur. Yapay gözyaşı damlalarında hyalüronik asit yer alır. Kuruluk, batma ve kızarıklık gibi sorunları azaltır.

- Diş eti hastalıklarında hyalüronik asidin iyileştirici rolü olduğu düşünüldüğünden, bazı ağız gargaraları ve diş macunları bu bileşiği içerebilir.

Vücudun nem deposudur

Hyalüronik asit, vücudumuzda doğal olarak üretilen büyük bir moleküldür. Cilt, eklem aralığındaki sıvı, bağ dokularında yoğun olarak bulunur. Bu molekül kendi boyutuna, ağırlığına göre oldukça fazla miktarda nem tutar bu şekilde bulunduğu dokulara nem, elastikiyet ve sağlık kazandırır.

BOL SU İÇİN

Günde en az 8 bardak (yaklaşık 2 litre) su içmeyi hedefleyin. Su, cildinizin nem dengesini ve elastikiyetini

korumak için hayati önem taşır. Bol su içmek vücudun hyalüronik asit seviyesini korumasına da yardımcı olur.

Kafein ve alkolü sınırlayın

Hem kafein hem de alkol vücudu susuz bırakabilir. Bu nedenle, kafein ve alkol alımınızı sınırlamanız önerilir.

Kemik kaybının önüne geçer

İlerleyen yaşla beraber eklem sıvısının içeriğindeki hyalüronik asit ve eklem sıvısı azalır.

Bu yüzden kemikler birbirine sürtünür ağrı ve kireçlenme oluşur. Hekim kontrolünde hyalüronik asit takviyesi veya enjeksiyonları bu sıvıyı artırarak kemik uçlarının korunmasına yardımcı olur.

Ayrıca hyalüronik asit kemiklerin eklem yüzeylerindeki kıkırdak dokunun nemli kalmasını sağlayarak, kemiklerin sürtünmesini en aza indirger, kemik kaybını önlemeye yardımcı olur.

Uygun koşullarda, kireçlenme hastalarına, diz eklemi içine hyalüronik asit enjeksiyonu yapılabilir.

Gençleşmeye katkısı büyük

Hyalüronik asit cildin nemini artırır, kırışıklıkları azaltır. Hücre yenilenmesini hızlandırır. Tüm bu etkiler birleştiğinde cilt daha canlı, sağlıklı ve genç görünür.

Daha güçlü saçlar için tercih edilebilir

Saçlara dolaylı yoldan fayda sağlar. Saç derisini nemlendirir bu şekilde saç kökleri daha sağlıklı hale gelir. Saçlar daha parlak bir görünüm kazanır ve saç dökülmesi azalır.

Takviye formu kullanılabilir mi?

Hekim önerisi olmadan takviye kullanılması tavsiye edilmez. Çünkü doktorunuz bedeninizin ihtiyaçları oranında gerekirse önerir.

ANTiAGiNG GIDALAR

En zengin kaynağı kemik suyu

Doğal hyalüronik asit içeriği en yüksek gıda kemik suyudur. Özellikle ilikli kemik suyudur. Kısık ateşte ağır ağır en az 8 saat pişirilmesi önerilir. İçeriğine elma sirkesi eklemek kemikteki bağ dokusu bileşenlerini daha fazla suya geçmesine yardımcı olur. Kemik suyu soğuyunca jöle kıvamını alır. Jöle kıvamı bağ dokusu bileşenleri içeriğini gösterir.

Bağ dokusunu destekler

Hyalüronik asit, gıdalarla alındığında sindirim sistemi tarafından küçük parçalara ayrılır ve emilerek vücuda geçer.

Ancak mide asidinden etkilenebildiği için bu yolla alınan hyalüronik asidin etkisi bir miktar azalabilir. Buna rağmen, vücutta bağ dokusunu desteklemeye devam eder. Emilim sonrasında cilt, eklem sıvısı, göz ve bağ dokusunda tekrar kullanılır.

Ayrıca, bağırsak florasının sağlıklı bakterilerden zengin olması da hyalüronik asidin emilimini artırır.

İŞTE DİĞER DOĞAL KAYNAKLARI...

- Portakal-greyfurt-limon: Narenciye meyveleri, özellikle portakal, greyfurt ve limon vücudun hyalüronik asit üretimini destekleyen C vitamini açısından zengindir.

- Tavuk eti: Kıkırdaklı bir tavuk eti hyalüronik asit bakımından zengindir.

- Yağlı balıklar: Özellikle yağlı balıklar da hyalüronik asit açısından zengindir.

- Yaban mersini: Güçlü bir antioksidan olan antosiyanin içerir. Bu sayede hyaluronik asidin parçalanmasını önler. Aynı zamanda C vitamini açısından zengin olup kolajen üretimini destekler. Fibroblast hücrelerini koruyarak dolaylı yoldan hyaluronik asit üretimine katkı sağlar.

- Ispanak: Magnezyum içeriğinden ötürü hyalüronik asit sentezini artırır. Magnezyum enzim aktivitesinde önemli role sahiptir.

- Badem: Magnezyum içeriği sayesinde hyalüronik asit sentezine yardımcıdır. E vitamini içeriği sayesinde antioksidan etki ile hyalüronik asit yıkımını engellemeye yardımcıdır.

- Soğan ve sarımsak: Kükürt içeriğinden ötürü kolajen ve hyalüronik asit sentezine destek verirler.

- Brokoli: İçeriğindeki C vitamini sayesinde kolajen ve hyalüronik asit sentezini arttırr.