Çin, modern savaş meydanlarındaki güç dengelerini sarsacak yeni nesil "Atlas" sürü dron sistemini dünya kamuoyuna tanıttı. China Electronics Technology Group Corp. (CETC) tarafından geliştirilen ve ilk kez Airshow China 2024’te sergilenen sistem, tek bir operatörün 96 adet dronu aynı anda koordine etmesine imkan tanıyarak askeri teknolojide yeni bir sayfa açıyor.

Swarm-2 kara muharebe aracı, komuta ve destek birimlerinden oluşan bu ileri teknoloji kompleksi, yapay zeka destekli algoritmaları sayesinde dronlara adeta "ortak bir akıl" kazandırıyor.

HER ÜÇ SANİYEDE BİR FIRLATIYOR

Sistemin kalbinde yer alan Swarm-2 fırlatma aracı, 48 adet sabit kanatlı dronu bünyesinde barındırırken, her üç saniyede bir otonom fırlatma gerçekleştirerek kısa sürede gökyüzünde yoğun bir operasyonel güç oluşturabiliyor. Elektro-optik keşif, hassas mühimmat ve elektronik harp görev yükleri taşıyabilen dronlar, havada otonom olarak çevre koşullarına uyum sağlıyor ve çarpışmaları önleyerek karmaşık formasyonlarda hareket edebiliyor.

Gerçekleştirilen testlerde sistemin hedefleri yüksek hassasiyetle tanımlayıp imha etme kapasitesi, geleneksel hava savunma stratejileri için ciddi bir tehdit unsuru olarak değerlendiriliyor.

ÜÇ TEMEL ETKİSİ BULUNUYOR

Savunma uzmanları, düşük maliyetli Atlas sürü sisteminin modern savaş alanındaki etkilerini üç temel noktada özetliyor:

İlk olarak, yoğun dron akınları düşman hava savunma sistemlerini kapasite aşımına uğratarak etkisiz hale getiriyor.

İkinci olarak, atmosferik koşullardan etkilenmeyen dronlar yakın menzilli taarruzlarda milimetrik doğruluk sağlıyor.

Son olarak, düşük radar izi ve yüksek menzil kapasitesiyle düşman hatlarının derinliklerine sızabilen bu "akıllı sürüler", cephe hattı ile güvenli bölge arasındaki ayrımı ortadan kaldırarak küresel güvenlik doktrinlerini yeniden yazıyor.