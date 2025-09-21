Çin'in güneyinde bulunan Guangdong eyaletinin Jiangmen kentinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı 'Chikungunya' ateşi vaka sayısı bin 714'e yükseldi.
Bölgede sağlık otoritelerince yapılan açıklamada, salgın nedeniyle 3'üncü seviye 'halk sağlığı acil durumu' ilan edildiğini bildirdi.
Jiangmen'da 19 Eylül'e kadar bin 714 vaka tespit edilirken vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği belirtildi.
BU HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NE?
Sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı 'Chikungunya', ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteriyor.
Hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.