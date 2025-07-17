Prof. Dr. Tevfik Özlü, Çin’de yapılan bir çalışmada yarasa idrarında tespit edilen ve ‘Henipavirus’ cinsine ait iki yeni virüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Özlü, kamuoyunda endişeye neden olan bu bulgulara ilişkin, “Şu an için herhangi bir tehdit söz konusu değil. Bu, tamamen bilimsel bir çalışma” dedi.

Çin’in Yünnan eyaleti yakınlarında yarasalar üzerinde yürütülen araştırmada, insanlarda ağır hastalıklara yol açabilecek yeni virüs türleri belirlendi. Özellikle yarasaların böbreklerinden alınan idrar örneklerinde saptanan bu virüslerin, ‘Henipavirus’ cinsinden olduğu ve daha önce insanlarda akciğer enfeksiyonları ile beyin iltihabına neden olan türlerle benzerlik taşıdığı ifade edildi.

Prof. Dr. Özlü, “Yarasa, virüs ve Çin kelimeleri bir araya gelince hepimizde bir tedirginlik oluyor. Ancak bu bir salgın değil, sadece bilimsel düzeyde bir tespit” ifadelerini kullandı. Henüz hastalık ya da salgın yaratacak bir durumun olmadığını vurgulayan Özlü, virüslerin insanlara bulaşma potansiyelinin teorik bir risk olduğunu belirtti.

Yarasaların yaşadığı bölgelerin meyve bahçelerine yakınlığı, olası bir bulaşma senaryosunu gündeme getiriyor. Yarasa idrarıyla kirlenen meyveler üzerinden insana geçiş olasılığı, bu virüslerin potansiyel tehlikesi olarak değerlendiriliyor. Ancak Özlü, “Şu anda böyle bir tehdit yok” diyerek paniğe gerek olmadığını yineledi.

Zoonotik hastalıkların yayılma olasılığına da değinen Özlü, insanların yaban hayatı ile temasa geçtikçe hayvanlardan insanlara geçen hastalık riskinin arttığını ifade etti. Özlü, “Biz doğanın hakimi değiliz, onun bir parçasıyız. Doğayla barışık yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

Hayvan dışkısı ya da idrarıyla temas eden ürünlerin tüketilmemesi ya da iyice temizlenerek tüketilmesi gerektiğini belirten Özlü, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan kişiler için bu tür uyarıların önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de yaban hayvanlarıyla ilgili yapılmış bir virüs taramasına dair bilgi olmadığını belirten Özlü, “Hayvancılıkla uğraşanlarda, kesimhanelerde çalışanlarda bazı hayvan kaynaklı hastalıkları görebiliyoruz. Örneğin tüberküloz sık rastladığımız bir hastalık” dedi. Ayrıca, geçmişte Türkiye’de görülen kuş gribi gibi kümes hayvanları kaynaklı salgınların zaman zaman ortaya çıkabildiğini hatırlattı.

Ancak bu durumun genellenemeyeceğini vurgulayan Özlü, “Belli bir bölgede, belli bir yarasa idrarı ile yapılan çalışmadan genelleme yapmak doğru değil” ifadelerini kullandı.