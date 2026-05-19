Çin’in orta ve güney kesimlerinde günlerdir devam eden yoğun yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangdong ve Hainan eyaletleri ile Guangxi Özerk Bölgesi’nde meydana gelen seller nedeniyle en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde çok sayıda yerleşim yeri sular altında kalırken, güvenlik önlemleri kapsamında okullar ve bazı iş yerleri geçici olarak kapatıldı. Sel nedeniyle kara ulaşımında aksamalar meydana gelirken, birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandı.

Çin Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, ani sel ve su taşkını riskinin yüksek seviyede devam ettiği belirtilerek vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer, risk altındaki bölgelerde tahliye ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Uzmanlar, aşırı yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürebileceği uyarısında bulundu.