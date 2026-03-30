Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), şehir çatışmalarında askerlerin riskini en aza indirecek otonom "robot kurt sürülerini" tanıttı. Tek bir asker tarafından komuta edilebilen bu dört ayaklı robotlar, birbirleriyle koordineli hareket ederek keşif, lojistik ve saldırı görevlerini aynı anda yürütebiliyor.

HIZI SAATTE 14,5 KİLOMETREYE ÇIKIYOR

Saatte 14,5 kilometre hıza ulaşan ve engebeli arazilerde rahatça ilerleyebilen robotlar; keşif odaklı "Shadow", lojistik destek sağlayan "Polar" ve ağır silahlarla donatılabilen "Bloody" modellerinden oluşuyor.

Sesli komutlar veya taktik eldivenlerle yönlendirilebilen bu robotik birimler, hedeflemeyi otomatik yapsa da ateş açma aşamasında insan onayına ihtiyaç duyuyor. Hava dronlarıyla entegre çalışabilen bu kara gücüne ek olarak Çin ordusu, düşman dronlarını etkisiz hale için geliştirdiği "Guangjian 11-E" ve "21-A" model yeni nesil lazer silahlarını da görücüye çıkararak modern savaş sahasındaki teknolojik hakimiyetini pekiştirdi.