Tayvan, Çin'in bölgedeki artan askeri hareketliliğine karşı caydırıcılığını artırmak amacıyla ABD yapımı MQ-9B SkyGuardian insansız hava araçlarını envanterine katmaya başladı. 17 Mart 2026'da düzenlenen resmi törenle teslim alınan ilk iki sistemin ardından, toplam dört üniteden oluşacak filonun 2027 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yaklaşık 217 milyon dolar değerindeki bu tedarik programı, Tayvan Boğazı üzerindeki gözetim kapasitesini stratejik bir seviyeye taşımayı amaçlıyor.

40 saati aşan uçuş süresi ve 6 bin deniz miline varan menziliyle dikkat çeken MQ-9B'ler; gelişmiş deniz radarları, elektro-optik sensörler ve kızılötesi sistemlerle donatıldı. Bu teknolojik donanım, Tayvan'ın deniz hareketlerini ve "gri bölge" faaliyetlerini kesintisiz izlemesine olanak tanıyacak.

Sistem, topladığı verileri gerçek zamanlı olarak kıyı savunma bataryalarına ve komuta merkezlerine aktararak, olası tehditlere karşı erken uyarı ve hedefleme doğruluğunu en üst düzeye çıkaracak.

TAYVAN'IN SAVUNMA DERİNLİĞİNİ ARTIRACAK

Operasyonel yükü hafifletmek adına P-3C Orion gibi mürettebatlı uçakların görevlerini devralacak olan SkyGuardian, silah taşıma kapasitesine sahip olmasına rağmen ilk aşamada tamamen istihbarat, gözetleme ve keşif görevlerine odaklanacak.

Link 16 veri bağlantısı sayesinde tüm savunma ağına entegre edilen bu yeni insansız platformlar, Tayvan'ın deniz hakimiyetini ve savunma derinliğini pekiştiren kritik bir "röle düğümü" işlevi görecek.