İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen bir soruşturma, çarpıcı bir "nüfuz ticareti" ve delil karartma girişimini gün yüzüne çıkardı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.E. isimli şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemeler, bir cinayet dosyasının seyrini değiştirmek için pazarlık yapıldığını ortaya koydu.

Elde edilen video kayıtlarında, 1 Aralık 2025 tarihinde Ümraniye’de gerçekleşen bir "kasten öldürme" olayının, 4 milyon lira karşılığında "intihar" olarak kayıtlara geçirilmesi ve soruşturmanın bu yönde manipüle edilmesine dair görüntülü görüşmeler tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu bulgular üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt üyeliği" ve "nüfuz ticareti" suçlarından soruşturmayı derinleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 3’ünün halihazırda farklı suçlardan cezaevinde bulunduğu anlaşıldı. Dışarıdaki 4 şüpheliyi yakalamak için sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı inceleme devam ediyor.