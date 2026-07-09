Çin'in en büyük bellek çipi üreticisi Changxin Memory Technologies (CXMT), Şanghay Borsası'nda düzenleyeceği ilk halka arz (IPO) aracılığıyla 29,5 milyar yuan (yaklaşık 4,34 milyar dolar) fon sağlamayı hedefliyor. Şirket tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, talep toplama sürecinin 15 Temmuz itibarıyla başlayacağı bildirildi.

YATIRIMCI BAŞVURULARI 16 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Borsa bildirimine göre, küresel pazarda Samsung Electronics ve SK Hynix gibi sektör liderlerinin teknolojik olarak gerisinde kaldığı değerlendirilen CXMT, halka arz kapsamında yatırımcı başvurularını 16 Temmuz'da kabul etmeye başlayacak.

KÜRESEL PİYASALARDA DALGALANMA

Çinli üreticinin dev halka arzı, küresel bellek çipi hisselerinde dalgalanmanın arttığı bir döneme denk geliyor. Bu gelişmenin, teknoloji hisselerindeki sert yükselişin ivme kaybettiği Çin borsası üzerinde de baskı oluşturabileceği belirtiliyor.

ABD ŞİRKET TEKNOLOJİSİNİ YENİLEYECEK

ABD'nin kara listesinde yer alan şirket, yayımladığı halka arz izahnamesinde elde edeceği geliri üretim hatlarını modernize etmek ve teknolojisini geliştirmek amacıyla kullanacağını ifade etti.

REKOR BÜYÜME KAYDETTİ

2025 yılı verilerine göre yaklaşık %7,7'lik pazar payıyla dünyanın en büyük dördüncü DRAM üreticisi konumunda bulunan CXMT, bellek sektöründeki yükseliş dalgasını arkasına alarak patlamalı bir büyüme kaydetti.

Şirket, yılın ilk çeyreğinde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %700 artırarak 50,8 milyar yuana çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde 1,6 milyar yuan zarar açıklayan CXMT, bu çeyrekte ise 25 milyar yuan net kâr elde etti.