Rusya'ya ait insansız hava araçları pazartesi günü Karadeniz'de Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki limanlara yaklaşan iki sivil gemiyi hedef aldı.

Ukrayna makamları bu saldırıların bölgeye yönelik yoğun bir gece bombardımanının ardından gerçekleştiğini duyurdu.

Saldırıya uğrayan gemilerden birinin Marshall Adaları bayraklı ve Çinli mürettebata sahip Çin menşeli Ksl Deyang adlı kargo gemisi olduğu açıklandı.

Gine-Bissau bayraklı diğer gemiyle birlikte bölgedeki limanlara doğru ilerleyen bu gemi saldırı sırasında boş durumdaydı.

Geminin Odessa'daki Pivdennyi limanından demir cevheri konsantresi yüklemeyi planladığı belirtildi.

RUSLARIN ATEŞİ DOSTU DA VURDU

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çin'e ait bir geminin Rus dronu tarafından vurulduğunu doğruladı.

Yetkililer gemide ciddi bir hasar oluşmadığını ve can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Mürettebat tarafından söndürülen yangın geminin sadece bir yanının kısmen kararmasına neden oldu.

Bu saldırılarının öncesinde Rusya gece boyunca Ukrayna genelinde yüzlerce dron ve füze ile geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Ukraynalı yetkililer bu son saldırılarda otuzdan fazla kişinin yaralandığını bildirdi. Özellikle başkentin güneyindeki sanayi şehri Dnipro hedef alındı ve buradaki yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi.

Bölge başkanı Oleksandr Ganzha yaptığı açıklamada "Yirmi altı kişi yaralandı.Düşman füze, dron, topçu ateşi ve hava bombaları ile bölgenin altı bölgesine saldırdı" dedi.

Ukrayna hava kuvvetleri Rus güçleri tarafından fırlatılan 546 drondan çoğunu düşürmeyi başardıklarını açıkladı.