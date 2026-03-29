Star’ın yeni dizisi Çirkin, çarpıcı karakterleri ve etkileyici hikâyesiyle izleyicinin merakını artırıyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın yer aldığı dizide, Derya Pınar Ak, Meryem karakteri için bambaşka bir görünüme büründü.

KALP EMOJİSİ YAĞDI

Dizide, küçük yaşta ailesini kaybeden ve çevresi tarafından “Çirkin” olarak tanınan Meryem’e hayat veren genç oyuncunun sosyal medya paylaşımları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri, Derya Pınar Ak’ın duru güzelliğini nazar boncuğu ve kalp emojileriyle övdü.

''HİKAYESİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ''

Derya Pınar Ak, karakteriyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Meryem’in hikâyesi beni çok etkiledi. Dışarıdan güçlü durmaya çalışıyor ama içinde çok fazla şey yaşayan bir karakter. Onun ayakta kalmaya çalışma hâli beni çok etkiliyor.”

DERYA PINAR AK KİMDİR?

Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik’in yönetmenliğini üstlendiği Cadı Üçlemesi 13+ projesiyle adım atmıştır; burada üçlemenin ilk kısa filminde rol almıştır.

2020 yılında Hükümsüz dizisinde İnci Sefer karakterini canlandıran Ak, bir yıl sonra Uzak Şehrin Masalı dizisinde Nisa Tekçe rolüyle ekranlarda yer aldı. 2022’de Sevmek Zamanı dizisinde Çiğdem, aynı dönemde dijital platform dizisi Prens’te (2021-2022) Prenses Hasharia karakteriyle izleyicinin beğenisini kazandı.

Sinema alanında da dikkat çeken Ak, yönetmenliğini Selcen Ergun’un üstlendiği Kar ve Ayı (2022) filminde başrol İmre’yi canlandırarak başarılı bir performans sergiledi. 2023 yılında ise Adım Farah dizisinde Gönül Koşaner karakteriyle ekranlara gelmiştir.