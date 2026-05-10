Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin sezon finali tarihi netleşti. Başrollerini Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul’un paylaştığı 25 Film imzalı yapım, 8. bölümde sezon finali yapacak.



Yeni yıl itibarıyla yayın hayatına başlayan dizinin, aldığı reytingler sonrası yeni sezonda da devam etmesine karar verildi. Aynı şekilde Sevdiğim Sensin dizisi de yeni sezona taşınan yapımlar arasında yer aldı.

KAMURAN AKKOR KONUK OLUYOR

Öte yandan Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin bu akşam yayınlanacak 7. bölümüne sürpriz bir isim konuk oluyor. Kamuran Akkor, dizide Süreyya Pera sahnesine konuk olarak güçlü sesiyle izleyici karşısına çıkacak.

Ünlü sanatçının konuk olacağı bölüm şimdiden merak konusu olurken, dizide ilerleyen bölümlerde farklı sürpriz isimlerin de yer alacağı öğrenildi.