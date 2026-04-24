CNN'in Pakistanlı ve İranlı kaynaklara dayandırdığı haberine göre Cuma günü İran'ın görüşmeler için Pakistan'a bir heyet göndereceğini bildirdi.

ABD'nin bu görüşmelere dahil olup olmayacağı ise henüz belli değil. İran ise resmi açıklama yapmadı.

Suudi basını ise Pakistanlı arabuluculara dayandırarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bu akşam İslamabad'da olacağını iddia etti.

Üst düzey kaynaklar ise görüşmelerin yakında başlayacağını ancak net bir cevap alınmadığını vurguladı.

İran daha önce görüşmelere katılacağı yönündeki iddiaları hızla yalanlamıştı. İran'ın geçen hafta görüşmelere katılmaması nedeniyle ateşkes süresiz uzatılmıştı.