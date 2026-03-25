Yalova'da yaşayan doğuştan bedensel engelli milli para halterci Uğur Yumuk, evindeki çocuk odasını antrenman salonuna çevirerek hazırlandığı Avrupa Şampiyonası'ndan iki gümüş madalya ile döndü.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veri giriş personeli olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası 37 yaşındaki Yumuk, spor hayatına yüzmeyle başladıktan sonra 2022 yılında haltere yöneldi.

SPOR SALONU BULAMADI ÇOCUK ODASINI ÇEVİRDİ

Aynı yıl milli takıma seçilen Yumuk, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Avrupa Şampiyonası'nda 174 kilo kaldırarak ikincilik elde etti. 2023'te Dubai'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 196 kilo ile üçüncü olan milli sporcu, kendisine uygun spor salonu bulamayınca temin ettiği malzemelerle çocuklarının odasını spor salonuna çevirdi.

Tiflis'te bu yıl gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'na çocuklarının odasında kurduğu çalışma alanında hazırlanan Yumuk, organizasyonda bireysel ve genel toplamda 192'şer kilo kaldırarak iki gümüş madalya kazandı.

Milli para halterci Yumuk, haftanın 6 günü antrenman yaparak şampiyonalara hazırlandığını söyledi.

"AİLEMLE PROBLEM YAŞADIK AMA ALIŞTILAR"

Yoğun iş temposunun ardından antrenmanlarını evde sürdürdüğünü belirten Yumuk, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarımızla kurduğumuz bu ortamda çalışarak milli takıma yükseldim ve uluslararası dereceler elde ettim. Üç yıldır çocuk odasında çalışıyorum. Bu odadan daha nice şampiyonluklar çıkaracağız. Çocuğun odasını antrenman salonuna çevirdiğimde ilk başta ailemle problem yaşadık ama şimdi alıştılar, artık düzeldi."

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yumuk, "Başarının yolu çok çalışmaktan ve inanmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Bahreyn'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı hedeflediğini dile getiren Yumuk, bu organizasyonlarda madalya kazanmak istediğini kaydetti.