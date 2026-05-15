Berlin’in Wilmersdorf semtinde bulunan bir çocuk parkı, bir anaokulu grubunun oyun saatinde beklenmedik bir olaya sahne oldu. Toprakla oynayan bir çocuğun çalıların arasında bulduğu nesneler, polis ekiplerinin dahil olduğu geniş çaplı bir soruşturmaya dönüştü.

OYUN ALANINDAN SERVET ÇIKTI

22 Nisan tarihinde gerçekleşen olayda, bir anaokulu öğrencisi parkın çitlerine yakın bir noktada, yerin altına gizlenmiş gümüş sikkeler fark etti. Durumun öğretmenlere ve çevredeki velilere bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, toprağa gömülü halde çok sayıda değerli eşya gün yüzüne çıkarıldı.

Polis ekiplerine teslim edilen buluntular arasında şunlar yer alıyor: 6 bin Euro nakit para, çok sayıda lüks kol saati, 20’den fazla altın ve gümüş sikke, çeşitli altın takılar, küçük bir altın külçesi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, eşyaların bir hırsızlık vakasıyla bağlantılı olup olmadığı inceleniyor.