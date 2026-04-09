Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında, çocukların kullanımına sunulan ürünler üzerinde yapılan incelemelerde bir güvenlik açığına rastlandı.

Bakanlık tarafından paylaşılan 2026040001 bildirim numaralı rapora göre, Gramsci markasına ait Yu-13C model "Ahşap Deniz Canlıları Manyetik Yakalama Oyuncağı" teknik düzenlemelere aykırı bulundu.

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ TAŞIYOR

Yapılan incelemelerde, söz konusu oyuncağın olta ucunda bulunan ip uzunluğunun 920 mm olarak ölçüldüğü belirtildi.

Bu uzunluğun, oyuncak güvenliği standartlarında belirlenen limit değerin üzerinde olduğu ve bu durumun çocuklar için mekanik engellenmeye bağlı boğulma (dışarıdan akciğerlere hava akışının kesilmesi) ve yaralanma riski taşıdığı ifade edildi.

Ürünün özellikle küçük çocukların fiziksel güvenliğini doğrudan tehlikeye attığı vurgulandı.

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI

Tespit edilen uygunsuzluklar neticesinde Bakanlık, ilgili mevzuat (7223 Sayılı Ürün Güvenliği Kanunu ve Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği) uyarınca radikal kararlar aldı.

09.04.2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren önlemler kapsamında; ürünün piyasaya arzı tamamen yasaklanırken, halihazırda satışta olan veya tüketicinin elinde bulunan ürünlerin toplatılması süreci başlatıldı.

Söz konusu oyuncağın; Kimyasalların Kaydı (KKDİK), Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği ve özellikle TS EN 71-1 (Mekanik ve Fiziksel Özellikler) ile 71-3 standartlarına uyum sağlamadığı resmi kayıtlara geçti. Yetkililer, ebeveynleri bu ve benzeri özelliklere sahip oyuncaklar konusunda dikkatli olmaları, satın aldıkları ürünlerin güvenlik uyarılarını ve standartlara uygunluğunu kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.