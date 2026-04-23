Yıllardır sağlıklı beslenmenin temel parçalarından biri olarak görülen süt, özellikle kemik gelişimi ve güçlü bir vücut yapısı ile ilişkilendiriliyor. Çocukluk döneminden itibaren sofralarda önemli bir yere sahip olan bu besin, çoğu kişi tarafından her yaşta tüketilmesi gereken doğal bir kaynak olarak kabul ediliyor.

HERKES SAĞLIKLI SANIYOR AMA...

Uzman görüşlerine göre süt, çocukluk döneminde büyüme ve gelişme açısından önemli bir besin olmaya devam ediyor. Protein, kalsiyum ve çeşitli vitaminler bakımından zengin olması nedeniyle çocukların beslenmesinde önemli bir rol üstleniyor. Ancak yetişkinlik döneminde süt tüketiminin aynı faydayı sağlamadığı belirtiliyor. Özellikle ergenlik sonrası dönemde süt içmenin sağlık açısından beklenen katkıyı sunmayabileceği ifade ediliyor.

LAKTOZ TARTIŞMA YARATTI

Süt içeriğinde bulunan laktozun, bazı uzmanlara göre yaşlanma süreciyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Laktozun parçalanmasıyla ortaya çıkan bazı şeker türlerinin, vücuttaki biyolojik süreçleri etkileyebileceği ve yaşlanma hızını artırabileceği iddia ediliyor.

SÜT YERİNE SÜT ÜRÜNLERİ ÖNERİLİYOR

Yetişkin bireyler için doğrudan süt tüketimi yerine yoğurt, kefir ve peynir gibi fermente süt ürünlerinin daha uygun olabileceği belirtiliyor. Bu ürünlerde fermantasyon süreci sayesinde laktoz oranının azalması, sindirimi kolaylaştırabiliyor. Özellikle yoğurt ve peynir gibi ürünlerin bağırsak dostu bakteriler içermesi nedeniyle yetişkin beslenmesinde daha avantajlı olabileceği vurgulanıyor.