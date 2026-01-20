Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte bazı ebeveynler akademik başarıya odaklanıp, çocukları daha fazla ders çalışmaya ve sürekli etkinliklere yönlendirmeye çabalıyor…

‘’Oysa sömestir tatili, çocuğun hem soluklanması hem de derslerdeki açığı kapatmasını sağlayan bir mola olmasının yanı sıra bireysel kimliğinin gelişimini de destekleyen bir zaman dilimidir’ diyen Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, bu süreci verimli geçirme yollarını şöyle açıkladı:

Fulda Karaçiçek

Sıkılmalarına da izin verin

Yoğun okul temposu içinde çocuklar genellikle “yapmaları gerekenler”e odaklanırken, tatil sürecinde “ne istiyorum?” sorusunu kaçırıyor.

Çocukların kendini keşfetme süreci; oyun, hayal kurma, deneme-yanılma ve özgür zamanla yakından ilişkilidir. Ancak iyi niyetle yapılan aşırı planlamalar, dersler ve kurslarla doldurulan tatil programları ya da sürekli verimli olma beklentisi, bu doğal süreci sekteye uğratabilir.

Her boş anı yapılandırılmış etkinliklerle doldurmak, çocuğun kendi iç sesini duymasını zorlaştırır. Oysa canı sıkılmasına izin verilen, kendi oyununu kurabilen çocuklar; yaratıcılık, problem çözme ve duygusal esneklik açısından daha güçlü beceriler geliştirir.

Cesaretlerini kırmayın

Ebeveyn tutumu, bu keşif sürecinin sağlıklı ilerlemesinde belirleyici rol oynar. “Bu sana yakışır”, “Bundan bir şey olmaz” gibi iyi niyetli ama yönlendirici cümleler, çocuğun deneme cesaretini azaltabilir.

Bunun yerine ebeveynin gözlemleyen, destekleyen ve alan tanıyıp cesaretlendiren bir rolde olması çocuğun özgüvenini güçlendirir. Çocuk, kabul gördüğünü hissettiğinde yeni şeyler denemeye daha açık olur ve hata yapmaktan korkmaz.

Bu sinyallere kulak verin

Yarıyıl tatili aynı zamanda çocuğun iç dünyasını fark etmek için de önemli ipuçları sunar. Sessizleşme, içe kapanma ya da aşırı hareketlilik gibi davranışlar; çocuğun duygusal ihtiyaçlarına dair sinyaller verebilir.

Bu sinyalleri hemen düzeltmek yerine anlamaya çalışmak, çocuğun kendini ifade etmesini kolaylaştırır. Kendini tanıyan ve duygularını fark edebilen çocuklar, uzun vadede daha sağlıklı kararlar alabilir.

Durmadan yönlendirmeye çalışmayın

Tatil döneminde çocuklar, akademik rollerinden bir süreliğine uzaklaşarak farklı yönlerini deneyimleme şansı bulur. Resim yapmak, müzikle ilgilenmek, bir spor branşını denemek ya da yalnızca sessizce vakit geçirmek, çocuğun ilgi ve yeteneklerini fark etmesine yardımcı olur.

Bu süreçte önemli olan çocuğun neyi ne kadar süreyle yapmak istediğine saygı duyulmasıdır. Sürekli yönlendirilen ya da başkalarının beklentilerine göre hareket eden çocuklar, kendi isteklerini tanımakta zorlanabilir.

ÇOCUK PSİKOLOJİSİ

‘Ders çalış’ baskısı yapmayın

- Ödevleri ya da notu düşük olan dersleri için onları her gün 30-40 dakika çalışmaya teşvik edin. Bunu zorlamadan, yormadan, sert ve suçlayıcı tavırlardan uzak durarak tatlı bir dille yapın.

- Ekran süresine çok dikkat edilmeli. Onlara her gün aynı sınır hatırlatılmalı ve tutarlı hareket edilmeli. Onları bağımlılıktan uzaklaştıracak oyun, gezi gibi aktiviteler düzenlenmeli.

RUHSAL GELİŞİMLERİNİ BÖYLE DESTEKLEYİN



Çocuğun kendini keşfetmesi için yeterli alan tanınan bir tatil, yalnızca dinlendirici değil, ruhsal gelişimi destekleyen kalıcı bir deneyime dönüşür. İşte öneriler: n Tatil programını tamamen doldurmak yerine boş zamanlara da yer açın.

- Çocuğunuzun ilgi gösterdiği alanları gözlemleyin, yönlendirmek yerine destekleyin.

Akranlarıyla görüştürün

- Yeni şeyler deneme konusunda ısrarcı olmayın.

- Çocuğun duygularını ve davranışlarını yargılamadan dinleyin.

- Tatili bir performans dönemi değil, keşif süreci olarak görün.

- Akranlarıyla iletişim kurmalarına yardımcı olun.

- Arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirebilecekleri buluşmalar planlayın.