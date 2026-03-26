Japonya’da pandemi sonrası patlama yaşayan ziyaretçi sayıları ve beraberinde getiren "aşırı turizm" (overtourism) sorunu, yerel yönetimleri radikal ekonomik önlemler almaya sevk etti.

Batı Japonya’nın tarihi merkezleri, hem altyapıyı korumak hem de yerel halkın yaşam kalitesini savunmak amacıyla turizm bağlantılı vergi ve giriş ücretlerinde ciddi artışlara gidiyor.

KONAKLAMA VERGİSİNE DEV ZAM

Japonya’nın kültür başkenti olarak kabul edilen Kyoto, pazar günü itibarıyla konaklama vergisi sisteminde önemli bir güncelleme yaptı. Şehir yönetimi, oteller, ryokanlar (geleneksel Japon hanları) ve kısa süreli kiralama yapılan mülklerde konaklayan misafirlerden alınan vergiyi, gecelik kişi başı 10.000 yen (yaklaşık 64 dolar) seviyesine kadar yükselten yeni tarifeyi uygulamaya koydu.

Bu hamleyle elde edilecek ek gelirin; kalabalık yönetimi, ulaşım hatlarının iyileştirilmesi ve tarihi dokunun restorasyonu için kullanılması hedefleniyor.

1.500 YEN ZAM YAPTILAR

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Japonya’nın en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Himeji Kalesi de benzer bir strateji izleyerek giriş ücretlerini revize etti. Himeji Belediye Başkanı Hideyasu Kiyomoto’nun geçtiğimiz dönemde sinyallerini verdiği uygulama kapsamında, 18 yaş ve üzeri yabancı turistler için giriş ücreti 1.000 yenden 2.500 yene çıkarıldı.

Yerel halk ile turistler arasında fiyat farkı gözeten bu "çift fiyatlandırma" modeli, kalenin bakım maliyetlerinin karşılanması ve aşırı yoğunluğun kontrol altına alınması noktasında stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.