Suudi Arabistan’ın "Vision 2030" stratejisinin en iddialı projelerinden biri olan fütüristik megakent NEOM bünyesindeki dağ turizm merkezi Trojena’da, projenin merkezini oluşturan yapay göl ve baraj inşaatları durduruldu.

25 Mart 2026 tarihinde ana yüklenici tarafından yapılan açıklamaya göre, NEOM yönetimi; üç baraj ve "The Bow" adlı mimari yapının inşasını kapsayan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetti. 29 Mart itibarıyla yürürlüğe giren fesih kararının, "kolaylık nedeniyle fesih" maddesi kapsamında alındığı bildirildi.

İnşaatın durdurulduğu noktada projenin yaklaşık %30’unun tamamlanmış olduğu, kalan iş hacminin ise yaklaşık 2,8 milyar euro (3,2 milyar dolar) seviyesinde bulunduğu açıklandı. Toplam maliyeti 4,7 milyar dolar olarak öngörülen proje, 2,7 kilometre uzunluğunda bir tatlı su gölü oluşturmayı hedefliyordu.

KIŞ OYUNLARI KAZAKİSTAN'A KAYDIRILDI

Sözleşme feshinden önce, Trojena’nın ev sahipliği yapması planlanan 2029 Asya Kış Oyunları ile ilgili de kritik bir gelişme yaşandı. Ocak 2026’da Suudi Arabistan Olimpiyat Komitesi ve Asya Olimpiyat Konseyi, oyunların ertelendiğini duyurdu. Şubat ayında ise konsey, 2029 Oyunları'nın Kazakistan’ın Almatı şehrinde yapılması için resmi sözleşmeyi imzaladı. Bu karar, Trojena üzerindeki "2029 yılına yetiştirme" baskısını ortadan kaldırdı.

YAPAY BİR EKOSİSTEM KURULACAKTI

Proje, Akabe Körfezi'nden 50 km içeride, 2600 metre rakımlı kurak bir dağlık bölgede yapay bir ekosistem kurmayı amaçlıyordu. İnşaat sürecinde kullanılan Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) yöntemiyle 145 metre yüksekliğinde barajlar inşa edilmesi ve haftalık 90 bin metreküp kaya kazısı yapılması planlanmıştı ancak projenin, çöl iklimindeki yüksek buharlaşma oranları ve kış sporları için gereken devasa su transferinin çevresel maliyetleri nedeniyle eleştirilere maruz kaldığı belirtildi.