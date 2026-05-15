Uluslararası bir arkeolog grubu, Sudan’ın doğusunda, Nil Nehri ile Kızıldeniz arasında kalan Doğu Çölü bölgesinde, daha önce bilinmeyen 260 anıtsal yapı keşfetti. Uydu görüntülerinin analizi yoluyla tespit edilen bu yapıların, Mısır piramitlerinin inşa edildiği dönemle çağdaş olduğu ve bölgedeki göçebe topluluklara ait olduğu belirlendi.

260 TOPLU MEZAR YAPISI RAPORLANDI

African Archaeological Review dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları fiziksel olarak ulaşılması zor olan Doğu Çölü koridorunu uydu fotoğrafları üzerinden inceledi. Çalışma sonucunda, bölgenin sert iklim koşulları altında binlerce yıldır gizli kalmış, dairesel formda 260 toplu mezar yapısı rapor edildi.

Keşfedilen anıtların karakteristik özellikleri şu şekilde kaydedildi: Bazı mezarların çapı 80 metreye kadar ulaşıyor. Mezarların içinde insan iskeletlerinin yanı sıra inek, koyun ve keçi gibi evcil hayvanlara ait kalıntılar bulundu. Birçoğu alçak bir dış duvarla çevrili olan yapıların merkezinde genellikle tek bir kişinin gömülü olduğu gözlemlendi.

Arkeologlar, bölgedeki benzer "Atbai" mezarlarını referans alarak, bu yapıların günümüzden 4.500 ile 6.500 yıl önce inşa edildiğini tahmin ediyor.

YEŞİL SAHRA DÖNEMİNE IŞIK TUTUYOR

Araştırmacılar, bu anıtların Sahra’nın yaklaşık her 21.000 yılda bir geçirdiği iklimsel döngünün "nemli" fazında inşa edildiğine dikkat çekiyor. "Yeşil Sahra" olarak adlandırılan ve 15.000 ile 5.000 yıl öncesini kapsayan dönemde, bölgenin verimli meralara sahip olduğu ve göçebe çoban topluluklarına ev sahipliği yaptığı belirtiliyor. Mezarların büyük çoğunluğunun antik su yatakları ve vahaların yakınına konumlandırılmış olması bu tezi destekliyor.

Keşif heyeti, bölgedeki arkeolojik mirasın ciddi bir risk altında olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bölgede artan altın madenciliği faaliyetleri ve vandalizm nedeniyle, tespit edilen 12 yapının şimdiden zarar gördüğü bildirildi.