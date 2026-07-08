Bu sistemlerin en dikkat çeken örneği ise yaklaşık 5 bin 600 kilometre uzunluğundaki Dingo Çiti (Dog Fence). Başlangıçta koyun yetiştirilen bölgeleri dingolardan (Avustralya'ya özgü vahşi köpek türü) korumak amacıyla inşa edilen bu dev çit ağı, zamanla ülkenin en dikkat çekici arazi yönetimi projelerinden biri haline geldi.

DÜNYANIN EN UZUN ÇİTLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Avustralya'nın en ünlü bariyeri olan Dingo Çiti, yaklaşık 5 bin 600 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun çit sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Güneydoğu Avustralya'daki koyun yetiştiriciliğini korumak amacıyla inşa edilen yapı, çöller ve kırsal bölgeler boyunca binlerce kilometre uzanıyor.

Batı Avustralya'da ise 20. yüzyılın başlarında tavşan istilasını durdurmak için "Rabbit-Proof Fence" adı verilen bariyerler kuruldu. Daha sonraki yıllarda yabani domuzlar, tilkiler ve diğer istilacı türlerin yayılmasını sınırlamak amacıyla da benzer çit sistemleri hayata geçirildi.

DOĞAL YAŞAMI DA ETKİLİYOR

Bu çitler sayesinde birçok bölgede koyun sürülerine yönelik saldırılar ve tarımsal kayıplar azalırken, bazı koruma alanlarında nesli tehlike altındaki yerli memelilerin yeniden çoğalmaya başladığı belirtiliyor. Ancak bilim insanları, bu bariyerlerin ekosistem üzerinde karmaşık etkileri olduğuna da dikkat çekiyor. Dingoların dışarıda bırakıldığı bölgelerde kanguru ve tavşan popülasyonlarının artması gibi çevresel sonuçlar gözlemlenebiliyor.

Uzmanlara göre Avustralya'daki dev çit sistemleri, hem tarımsal üretimi korumak hem de hassas ekosistemleri yönetmek amacıyla kullanılan dünyanın en dikkat çekici arazi yönetimi uygulamaları arasında gösteriliyor.