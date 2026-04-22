Çin’in Talatan Çölü’nde bulunan 1 GW kapasiteli Gonghe Fotovoltaik Parkı üzerinde yürütülen bilimsel bir çalışma, yenilenebilir enerji altyapısının çevresel etkilerine dair yeni veriler sundu. Xi’an Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, güneş panellerinin çöl ekosistemi üzerindeki etkilerini 57 farklı ekolojik gösterge üzerinden analiz etti.

DAHA SAĞLIKLI BİR EKOSİSTEME SAHİP

Araştırmada kullanılan DPSIR çerçevesi; toprak kalitesi, sıcaklık, nem ve biyoçeşitlilik gibi verileri temel aldı. Bilim insanları çalışma kapsamında tesisi üç ayrı bölgeye ayırarak ekolojik sağlık puanlaması yaptı:

Panel Altı Alanlar: 0,4393 puan

Geçiş Bölgeleri (Panel yakını): 0,2858 puan

Dokunulmamış Çöl Alanları: 0,2802 puan

Elde edilen veriler, panellerin bulunduğu alanların doğal çöl ortamına kıyasla daha sağlıklı bir ekosistem yapısına sahip olduğunu gösterdi.

TOPRAK NEMİNİN KORUNMASINA YARDIMCI OLUYOR

Çalışmanın sonuç raporuna göre, güneş panellerinin sağladığı gölge, doğrudan güneş ışınlarını engelleyerek toprak sıcaklığını düşürüyor. Bu durum buharlaşmayı azaltırken toprak neminin korunmasına yardımcı oluyor. Oluşan bu kontrollü mikroklima, normal şartlarda aşırı kuraklık nedeniyle yetişemeyen bitki türlerinin bölgede tutunmasını ve toprak kalitesinin artmasını sağlıyor.

Araştırmacılar, zaman içinde bitki örtüsündeki bu artışın bölgedeki biyoçeşitlilik dinamiklerini de olumlu yönde etkilediğini tespit etti.