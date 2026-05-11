Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletindeki Davis-Monthan Hava Üssü, dünyanın en büyük havacılık depolama ve bakım merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Yaklaşık 10 kilometrekareden fazla bir alana yayılan bu devasa tesis, aralarında İkinci Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı’ndan kalma yaklaşık 1.000 hava aracının da bulunduğu toplam 4 bin uçağa ev sahipliği yapıyor.

Toplam değeri 34 milyar dolar olarak hesaplanan bu koleksiyon, büyüklüğü nedeniyle küresel çapta bir "uçak mezarlığı" olarak anılsa da aslında ABD ordusu için aktif bir stratejik merkez görevi görüyor.

ESKİ UÇAKLARI YEDEK PARÇA KAYNAĞI OLARAK KULLANIYORLAR

Tesiste görev yapan yaklaşık 800 kişilik uzman personel, sadece bu devasa filoyu korumakla kalmıyor, aynı zamanda uçakların onarım, restorasyon ve bakım süreçlerini de yönetiyor.

309. Havacılık ve Uzay Bakım ve Yenileme Grubu tarafından idare edilen merkez, hizmet dışı kalan uçakları mevcut ABD hava filosunu desteklemek için dev bir yedek parça kaynağı olarak kullanıyor. Bu geri dönüşüm stratejisi sayesinde Amerikan ordusunun her yıl yaklaşık 500 milyon dolar tasarruf sağladığı belirtiliyor.

ÇÖL İKLİMİ PASLANMAYI GECİKTİRİYOR

Arizona’nın uçak depolama merkezi olarak seçilmesinin arkasında ise bölgenin kendine has iklim koşulları yatıyor. Çöl ikliminin sağladığı düşük nem oranı ve kuru hava, metal gövdelerin en büyük düşmanı olan korozyon ve paslanmayı en aza indiriyor.

Yoğun çöl toprağı ise uçakların herhangi bir beton zemin gerektirmeden güvenle park edilmesine olanak tanıyor. Üsteki uçakların bir kısmı sonsuza dek müze parçası veya yedek parça kaynağı olarak ayrılmış olsa da, kritik bir ihtiyaç durumunda personel tarafından modernize edilerek yeniden uçuşa hazır hale getirilebilecek durumda tutuluyor.