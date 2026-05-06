Tekstil dünyasının artığı olarak görülen ihracat ve ithalat fazlası kıyafetler adeta değersiz çöpler gibi kenara atılıyor. Şili’nin eşsiz doğasıyla bilinen Atacama Çölü, son yıllarda doğa harikası olmaktan çıkıp küresel tüketim çılgınlığının devasa bir anıtına dönüştü. Dünyanın öbür ucundan gelen tonlarca kıyafet, çölde adeta tekstil dağları oluşturarak çevre felaketine davetiye çıkarıyor.

KOCA BİR SEKTÖRÜN ÇÖPÜ ORADA

Güney Amerika’nın büyüleyici doğasına sahip Şili, son yıllarda hiç de hoş olmayan bir rekorla gündemde. Atacama Çölü, artık sadece kızıl kumlarıyla değil, gökyüzünden bile görülebilen devasa kıyafet dağlarıyla tanınıyor.

TEK LİMAN TONLARCA ATIK

Şili'nin kuzeyindeki Iquique Limanı, dünyanın tekstil trafiği için dev bir merkez haline gelmiş durumda. Rakamlar ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 59 bin ton ikinci el veya satılmamış kıyafet buraya geliyor. Bunlardan ise her yıl en az 39 bin ton giysi, satılamadığı için doğrudan Atacama Çölü'ne terk ediliyor. ABD, Avrupa ve Asya’daki tüketim çılgınlığının artıkları buraya geldikten sonra imha edilmek üzere bekletiliyor. Yani kıyafetler tamamen israf edilerek imha sürecine giriyor.

FAYDALANANLAR DA VAR

Independent'in haberine göre, Birleşmiş Milletler'in 2019'da yayımladığı bir rapora göre moda endüstrisi, dünya genelinde toplam su israfının yüzde 20'sinden sorumlu. Zira tek bir kot pantolon için 7 bin 500 litre su gerekiyor.

Rapor, küresel sera gazı emisyonunun yüzde 8'inni moda endüstrisinden kaynaklandığını gösterdi. Ayrıca her saniye bir çöp kamyonuna sığacak miktarda tekstil ürünün gömüldüğü ya da yakıldığı tespit edildi.

Öte yandan Şili'deki giysi tepelerinden yararlananlar da var. 300 bin kişinin yaşadığı bölgedeki yoksullar, ihtiyaç duydukları veya satabilecekleri şeyler için buralardan yararlanıyor.

İSRAF ÜSTÜNE İSRAF YAPIYORLAR

Moda sektöründe üretim için gereken ham madde ihtiyacı susuzluğa neden olmaya devam ederken bir yandan da bu kadar çok malzemenin kullanıldığı ürünler hiç bir şey değilmiş gibi yakılarak yok ediliyor. Yılda 39 ton kıyafetin yakıldığı ve imha edildiği Şili'deki Atacama Çölü'nde bir sektörün estetik kaygısı uğruna hem su kaynakları hem de giyilebilecek kıyafetler el birliğiyle çöpe atılıyor.