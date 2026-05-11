Nevada Çölü’nün derinliklerinde, uydu görüntülerine takılan devasa bir üçgen şekli sosyal medyada komplo teorilerini alevlendirdi. Battle Mountain yakınlarında, sarp dağlarla çevrili ıssız bir vadide yer alan bu yapı, "kayıp bir piramit" mi yoksa "uzaylıların bir işareti" mi? İşte gizemli koordinatların arkasındaki gerçekler.

SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN KOORDİNATLAR

Her şey bir kullanıcının Google Earth üzerinde gezinirken neredeyse kusursuz bir eşkenar üçgen fark etmesiyle başladı. Yukarıdan bakıldığında sınırları net bir şekilde çizilmiş olan bu yapının merkezi boş görünse de, çevresindeki doğrusal izler insan elinden çıktığını kanıtlıyor. Sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyü "çok eski, insan yapımı bir piramit" veya "galaksiler arası bir uyarı levhası" olarak tanımlayarak kısa sürede viral hale getirdi.

GERÇEK ÇOK DAHA GİZEMLİ

Hayal güçleri sınırları zorlasa da, tarihçiler ve havacılık uzmanları bu görüntünün ardında daha rasyonel bir açıklama olduğunu savunuyor. Bu yapı, aslında 1930'lu ve 40'lı yıllarda inşa edilen Buffalo Valley Acil İniş Alanı'ndan başkası değil.

O dönemlerde havacılık teknolojisi henüz başlangıç aşamasındaydı ve Nevada gibi ıssız çöl bölgeleri, posta uçakları veya acil durum inişleri için bu tür pistlere ihtiyaç duyuyordu. Üçgen tasarımın ise çok pratik bir sebebi vardı: Pilotların rüzgar hangi yönden eserse essin güvenli bir açıyla iniş yapabilmesini sağlamak.

ÇÖLÜN GERİ ALDIĞI İZLER

Bu hava alanlarının çoğu asfaltlanmamış topraktan yapılmıştı. Yıllar içinde doğa bu pistleri geri kazandı ve geriye sadece uydudan görülebilen belli belirsiz silüetler kaldı. Bugün uydudan bakıldığında antik bir kalıntı gibi durmalarının sebebi, doğanın bu insan yapımı yapıları yavaş yavaş silmesinden kaynaklanıyor.

51. BÖLGEDEKİ DİĞER TEORİLER AKILLARA GELDİ

Nevada Çölü’ndeki gizemli üçgenler bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz yıl gizli 51. Bölge (Area 51) sınırları içerisinde de benzer bir yapı keşfedilmişti. Google Haritalar'da 37.24624° N, 115.82334° W koordinatlarında görülen bu yapı için sosyal medyada; "Dünya bittiğinde buradan fırlayacak bir uzay teknolojisi" veya "Uzaylıların test alanı" gibi mizahi ve gizemli yorumlar yapılmıştı.

Resmi adıyla Groom Lake olan bu bölge, devasa pistleri ve gizli tesisleriyle modern efsanelerin merkezi olmaya devam ediyor.