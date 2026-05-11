Cezayir, Afrika kıtasının en geniş topraklarına sahip ülkesi olma unvanını, kıtanın en iddialı ulaşım projelerinden biriyle pekiştiriyor. Ülkenin güney bölgelerini birbirine bağlayacak olan 495 kilometrelik devasa demiryolu projesi, Ulusal Demiryolu Yatırım Tasarım ve Uygulama Denetim Ajansı (Anesrif) tarafından başlatıldı.

STRATEJİK BİR KORİDOR

Toplam maliyeti yaklaşık 2,6 milyar dolar olarak öngörülen proje, iki ana aşamadan oluşuyor. Sahra Çölü'nün derinliklerine uzanan bu modern hat, sadece ulaşımı değil, bölgenin ekonomik çehresini de değiştirmeyi hedefliyor.

Birinci Etap (265 km): Laghouat ve Ghardaia arasını kapsayan bu zorlu parkurda 5 istasyonun yanı sıra, coğrafi engelleri aşmak için 21 viyadük ve bir tünel inşa edilecek.

İkinci Etap (230 km): Ghardaia ile El-Meniaa arasındaki mesafeyi kat edecek olan bu hat, 3 istasyon ve 6 viyadükle desteklenecek.

HIZ VE KAPASİTE ARTIRILACAK

Cezayir tarihinin en büyük demiryolu hamlesi olarak nitelendirilen bu projede, teknolojik altyapı yüksek hızlara olanak tanıyacak. Yolcu trenlerinin saatte 220 km, yük trenlerinin ise saatte 160 km hıza ulaşması planlanıyor. Bu kapasite artışı, özellikle güneydeki tarım ve maden alanlarının kuzeydeki pazarlara ve limanlara erişimini ciddi oranda hızlandıracak.

KREDİ PAKETİ SAĞLANACAK

Proje, uluslararası finans kuruluşlarının da desteğini almış durumda. Afrika Kalkınma Bankası, toplam maliyetin önemli bir kısmını karşılamak üzere 870 milyon dolarlık bir kredi paketi sağlıyor.

Bankanın analizlerine göre yatırımın dört temel odak noktası bulunuyor: Wilayas (iller) arasındaki bağlantıyı güçlendirerek ekonomik bütünlüğü sağlamak. Cezayir (başkent) ile El-Meniaa koridorundaki lojistik maliyetlerini minimize etmek. Agrobiznes, lojistik ve inşaat alanlarında yeni yatırım alanları oluşturmak. Taşımacılığın karayolundan demiryoluna kaydırılmasıyla sera gazı emisyonlarını düşürmek ve filoyu modernize etmek.

2028 HEDEFİ

Şu an erken aşamada olan ve hazırlık çalışmaları yürütülen demiryolu hattının, 2028 yılının son çeyreğinde tamamen operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Proje tamamlandığında, Cezayir'in güney bölgeleri ekonomik döngüye daha aktif bir şekilde dahil edilmiş olacak.